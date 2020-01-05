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«Цацки-цацочки»: молодая возлюбленная Петросяна похвасталась дорогими украшениями

, 5:56 | Игорь Рязов 32

В коллекции роскоши 30-летней Татьяны Брухуновой нашлась антикварная брошь от Channel.

Фото: ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Татьяна Брухунова, которую называют пятой женой юмориста Евгения Петросяна, похвасталась перед подписчиками в Instagram своими украшениями. Коллекцию дорогих аксессуаров она показала в прямом эфире, пишет сайт Teleprogramma.pro.

Эфир Брухунова назвала «Цацки-цацочки». Поклонникам она показала несколько антикварных украшений. В частности, в ее коллекции нашлась старинная брошь от Channel. Попадались и современные украшения бренда по цене от 34 до 64 тысяч рублей.

Возлюбленная Петросяна призналась, что покупает дорогие броши на каждый день рождения. Во время эфира на Брухуновой были надеты серьги элитной ювелирной марки Chopard по цене от 160 до 240 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что молодая возлюбленная Петросяна призвала «порвать ее» и нарвалась на комплименты. За смелый образ Татьяны Брухуновой неожиданно вступилась даже Цымбалюк-Романовская.

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