Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Что если любовь, которую вы ищете, всегда была перед вами? Стрела Купидона редко пролетает мимо цели. Вам не нужно даже идти на свидание, если вы еще не готовы. Но вы, безусловно, можете привлечь ее своим остроумием и обаянием. Пришло время испытать трепетание бабочек.

Это захватывающее время для тех, кто в пути. Будьте спонтанны! Кто знает, вы можете привлечь феерический роман, о котором стоит написать домой. Некоторые из вас могут встретить поклонника, который приехал в ваш город на короткое время. Выясните его планы с самого начала, чтобы потом не возвращаться домой с разбитым сердцем. Искусство жить настоящим моментом — это действительно преображающий опыт.

Не каждая история заканчивается счастливо. Но и такой конец не должен быть трагедией. Будьте благодарны за моменты, которыми вы делились, за хорошие воспоминания, которые вы создали вместе. Только не пытайтесь сделать этот роман чем-то большим, чем он есть, в конечном итоге это приведет к еще большей душевной боли. Тельцам, которые были в подвешенном состоянии, пришло время принять решение. Иногда одной любви недостаточно, происходящее сегодня расскажет все, что вам нужно знать о статусе ваших отношений.

Мы часто связываем любовь с романтикой, но это намного больше. Это состояние бытия. Самая высокая из вибраций. Сегодня звезды просят вас подняться над мирской реальностью и смотреть на всех, с кем вы сталкиваетесь, глазами любви. Начните любовную революцию! Ваши отношения с друзьями, братьями и сестрами сегодня будут в центре внимания. Не стесняйтесь рассказать им, насколько они особенные.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 16 января 2020 года день благоприятен для всех знаков зодиака для получения новых знаний, повышения профессиональных навыков и расширения опыта.

♌ Лев

Что вы делаете, когда окружающие, кажется, одержимы чудищем с зелеными глазами? Сделайте глоток своего плоского белого, откинув голову назад и рассмейтесь! Вы много работали, чтобы быть там, где вы есть, Львы. Вы заработали свое место под солнцем. Так что не позволяйте ревности, мелким интригам и словам скептиков обижать вас. Помните, мы несем ответственность за наши вибрации. Проведение границ — хороший способ защитить свое сердце.

Космический совет: выберите, где вы хотите быть.

♍ Дева

Ожидайте энергичного сдвига на домашнем фронте. Для некоторых это может означать переезд, для других это может означать появление новых домочадцев. Вы и ваш партнер собирались вложить свои деньги в создание идеального дома? Время пришло, Дева. Вам нравится ваше жилище, но вы чувствуете вдохновение, чтобы устроить перестановку? Вперед!

Космический совет: дела на домашнем фронте меняются к лучшему.

♎ Весы

Вместо того, чтобы оплакивать потерянную любовь, поблагодарите за радостные моменты, которыми вы поделились, и искру, которая когда-то объединила вас. Как вы делаете, когда осознаете цикличность жизни и смерти, преходящую природу всего в этом мире. Отпустите страх, что ваше сердце снова будет разбито, и откройте себя для нового ощущения, когда вы делитесь своим сокровенным «я» с другим человеком.

Космический совет: научись любить снова.

♏ Скорпион

Слишком счастливы, чтобы беспокоиться? Это точное описание вашего настроения. Вам повезло быть с тем, кто любит вас целиком, а не только те черты, которые вы считаете «подходящими». Но это требует большей самоотдачи, Скорпионы. Если отсутствие финансовой стабильности было помехой в ваших отношениях, верьте, что Вселенная вскоре благословит вас даром изобилия.

Космический совет: звезды сулят финансовый прорыв.

♐ Стрелец

Сегодня ваш официальный день драгоценностей и меха, Стрельцы. Вы будете в настроении поместить ваши деньги туда, где вы можете их видеть — в вашем шкафу! Но вместо того, чтобы бездумно тратить, вкладывайте в вечные произведения, которые помогут вам заявить о себе. Выйдите из своей зоны комфорта и немного удивите себя. Космический совет: удивите себя. ♑ Козерог

Люди действительно меняются, как они утверждают? Вам просто нужно подождать и посмотреть. Избегайте поспешных решений, Козероги, чтобы не повторять старые шаблоны. Медленное продвижение — лучший путь вперед. Медитация и осознанность также должны быть в центре внимания сегодня.

Космический совет: принимайте происходящее не торопясь.

♒ Водолей

Вы прошли сквозь череду взлетов и падений, но нашли способ миновать их. Вспомните, почему вы оказались вместе, Водолей, это поможет вернуться к миру, гармонии и любви. Внутренний мир в центре вашего внимания. Но достаточно ли 20 минут тишины? Вместо того чтобы думать о медитации как о чем-то, что вы «делаете», думайте о ней как о чем-то, чем вы являетесь.

Космический совет: внутренний мир — это не миф.

♊ Рыбы

Да, вы сделали все, что могли, но этого было недостаточно. Не печальтесь об этом. Вместо того, чтобы оплакивать так называемую потерю, поймите, чему вас учит этот опыт. В самые мрачные моменты знайте, что Вселенная вмешалась, чтобы защитить вас от вреда. Некоторые из вас сегодня могут почувствовать особенно сильное беспокойство. Обратитесь к целителю или терапевту, которому вы доверяете, справиться с травмой. Если вы ищете простое домашнее средство, чтобы восстановиться, заварите чашку мятного или ромашкового чая.

Космический совет: проанализируйте полученный опыт.

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