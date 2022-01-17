Как привлечь деньги и богатство в Крещенский сочельник

В православном церковном календаре от Рождества Христова до Крещения продолжается период, который называется Святками. С этим временем в народе связано множество примет и поверий, и одна из главных традиций — святочные гадания. Святочная неделя начинается в рождественский сочельник 6 января и длится до крещенского сочельника 18 января. И существует множество способов узнать в эти дни не только о своем будущем, внешности и роде занятия суженого, но и привлечь в дом деньги и достаток.

Так, в крещенский сочельник, в ночь с 18 на 19 января можно гадать на богатство. Перед этим рекомендуется сходить в церковь и не разговаривать ни с кем в течение суток.

Для проведения первого ритуала нужно не меньше четырех человек. Понадобятся также три непрозрачных чаши или миски, свечи, денежная купюра и несколько металлических монет. Сначала нужно зажечь свечи и погасить свет в комнате. После этого человек, для которого проводится гадание, должен выйти за дверь. Трое оставшихся должны положить монеты под одну чашу, скомканную купюру — под другую, а под третьей должно быть пусто. Затем трижды стучат в дверь, чтобы гадающий вошел в комнату. Он должен выбрать одну из емкостей и от того, что под ней окажется, зависит его финансовое будущее. Если там пусто, никаких изменений в его материальном положение в предстоящем году не предвидится, если мелочь — можно ждать прибыли, а если мятая банкнота — ожидают убытки и потери. Чтобы избежать неприятностей в последнем случае, рекомендуется не совершать в течение года никаких серьезных денежных операций.

Для другого ритуала потребуется святая вода, которая символизирует благополучие и достаток. Принести ее из церкви нужно за семь дней до гадания и держать в темном месте. Магический ритуал необходимо проводить перед тем как лечь спать.

Из комнаты должны выйти все, кроме гадающего. В полночь воду нужно налить в прозрачный (не цветной) стакан, поставить на подоконник, куда светит Луна, и прочитать заговор: «Вода — мать наша, благо всем людям дарит! Все ее пьют, каждый обожает. Много в морях, реках, океанах. Здесь в стакане находится, полно до края, пусть и денег будет столько же: с понедельника по седмицу, да чтоб им не переводиться! Аминь».

После этого нужно лечь спать, а утром первым делом проверить, не упало ли что-нибудь в оставленный на окне стакан. Если в воде плавает листочек, волосок или какая-нибудь соринка — предстоящий год будет благополучным в финансовом отношении.

Еще один способ гадания на деньги — с помощью колоды игральных карт. Ритуал нужно проводить в крещенский сочельник в полночь в абсолютной тишине. Гадающий должен взять колоду в левую руку и держать в течение 10 минут. Затем перемешать карты, разделить колоду пополам и положить две стопки — справа и слева — рубашками кверху. Затем левую стопку можно убрать, а карты из правой снова перемешать и начинать выкладывать парами на стол. Те, что лягут парами, и содержат ответ на вопрос.

Если выпадут две шестерки, можно разбогатеть, но путь к цели предстоит долгий, если семерки — богатство свалится нежданно, благодаря счастливому случаю, восьмерки —деньги принесут удачные деловые переговоры, или публичное выступление, девятки — человек разбогатеет благодаря супругу, десятки сулят выигрыш в азартные игры, валеты — материальное благополучие принесут дети, дамы — финансового благополучия придется добиваться собственными трудами, короли — заработать поможет мужчина. Если выпадут тузы, гадающий получит несметные богатства, которых ему хватит на всю жизнь. А если парных карт в раскладе не окажется, ждать финансового успеха в ближайший год не стоит.

Для следующего гадания потребуются шесть стопок, соль, сахар, хлеб, кусок грифеля или мела, монета и кольцо. Стопки нужно наполовину наполнить водой и положить в каждую по одному приготовленному символу. Затем каждый из участников ритуала должен с закрытыми глазами взять одну из стопок в руки и посмотреть, что внутри. Того, кому достался сахар предстоит радостный год, выбравшего соль ждут лишения и слезы, а хлеб обещает спокойную сытую жизнь. Кто взял стопку с монетой — разбогатеет, грифель или мел обещает новые знания, а кольцо — к свадьбе.

А еще есть примета: если в ночью в крещенский сочельник вы услышите собачий лай — скоро разбогатеете.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как гадать на суженного.