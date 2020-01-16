Шаг навстречу: США и Китай подписали первую часть торговой сделки

Вашингтон и Пекин договорились о первом этапе урегулирования торгового спора. Президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета Китая Лю Хэ подписали соглашение.

На первом этапе Поднебесная нарастит импорт американских товаров минимум на 200 миллиардов долларов за два года. А вот Штаты в обмен на это пообещали незначительно сократить пошлины. Впрочем, это не помешало Трампу назвать событие прорывом в отношениях с Китаем.

«Мы подписали первую часть торгового соглашения между Соединенными Штатами и Китаем, и таким образом, мы сделали поистине исторический шаг, который приведет к будущему со справедливой торговлей между нашими странами», — завил президент США.

Но в самом Китае не разделяют восторга Трампа. В Пекине считают, что отношения с Вашингтоном все еще остаются напряженными и потепления пока не предвидится.