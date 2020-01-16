Голливуд экранизирует историю побега Карлоса Гона из Японии

В Голливуде собираются экранизировать историю дерзкого побега бывшего главы концерна Nissan Карлоса Гона из-под домашнего ареста в Японии. Сценаристам есть где разгуляться.

Ведь Гон придумал целую спецоперацию. Ушел от слежки, переехал на поезде из Токио в Осаку, прямо на летном поле перебрался с одного самолета на другой, улетел в Турцию, а оттуда в Ливан.

Один из знакомых бывшего топ-менеджера рассказал, что экс-главе Nissan даже пришлось прятаться в ящике из-под музыкального оборудования. Правда, сам он это отрицает. Но ради сюжета этот эпизод наверняка включат в сценарий.

Журналисты британской Daily Mail заявляют, что с Карлосом Гоном уже встретились несколько известных продюсеров, но их имена пока не называются. Неизвестно также, когда фильм выйдет на экраны, но по некоторым данным, работа над ним уже началась.

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