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У краснодарского полицейского нашли деньги, украшения и часы на миллионы рублей

, 13:24 | Валентин Черников Видео 64

К старшему инспектору ГИБДД пришли с обыском по делу о взятке и вымогательстве.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Астапкович

Обыски по делу о взятке и вымогательстве прошли в квартире у подозреваемого — старшего инспектора краснодарского отдела ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК. По данным следствия, 25 июня 2019 года полицейский совместно коллегами вымогал деньги у генерального директора электромонтажного предприятия.

Подозреваемый обещал главе компании в случае отказа создать условия для привлечения к административной ответственности. Бизнесмен перевел на счет старшего инспектора 40 тысяч рублей. Тем не менее, о действиях офицера и его сообщников стало известно силовикам.

СК РФ

15 января правоохранители обыскали несколько квартир предполагаемых членов преступной группы. Дома у главного фигуранта уголовного дела изъяли 1,5 миллиона рублей, многочисленные ювелирные изделия и дорогостоящие часы.

Среди моделей часов, в том числе, имелись Ulysse Nardin. Их стоимость начинается от 200 тысяч рублей. Также в квартире обнаружили несколько коробок с дорогими смартфонами и коллекционное оружие.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за получение взятки, подрался в колонии. Есть сообщения о том, что бывший полицейский избил так называемого «обиженного».

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