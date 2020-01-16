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Сергей Гармаш не выполнил обещание установить памятник на могиле Нины Дорошиной

, 16:27 | Мия Субботина 50

Родственники звезды картины «Любовь и голуби» возмущены таким поступком актера.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Артем Геодакян

Российский актер театра и кино Сергей Гармаш не выполнил обещание установить красивый памятник на могиле звезды советского фильма «Любовь и голуби» Нины Дорошиной. Знаменитая актриса ушла из жизни почти два года назад, но на ее могиле на Пятницком кладбище по-прежнему стоит лишь деревянный крест.

Супруга брата Дорошиной Лариса рассказала изданию «StarHit», что изначально семья собиралась поставить обычный памятник, однако Гармаш возмутился и заявил, что народной артистке нужно установить красивое надгробие.

«Мы его за язык не тянули. Он сказал, что отыграет с коллегами спектакль, посвященный Нине Михайловне, а собранные деньги пойдут на памятник. Что в итоге? Тишина…», — рассказала изданию родственница актрисы.

Также племянница артистки Олеся отметила, что теперь назад пути нет. Родственники активно присылают эскизы будущего памятника. По словам женщины, с помощью Сергея Гармаша, забывшего об обещании, или без его помощи, шикарное надгробие на могиле актрисы будет сделано.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто был настоящей любовью Нины Дорошиной.

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