«И сам сыграю»: Сергей Жуков заявил о планах открыть собственный театр

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 20 0

Будущая площадка будет связана с музыкальными постановками.

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Сергей Жуков заявил о планах открыть собственный театр

Лидер группы «Руки Вверх!» и продюсер Сергей Жуков рассказал о мечте создать собственный музыкальный театр. Об этом артист сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на премьере мюзикла «Плакса».

По словам Жукова, будущая площадка будет связана с музыкальными постановками. Он отметил, что хотел бы и сам принимать участие в спектаклях.

«Когда-нибудь у меня будет театр. <…> Да, хотел бы. <…> Безусловно, это был бы музыкальный театр. Это обязательно будет. Запомните! И сам я сыграю, и все будет», — заявил артист.

Музыкант добавил, что пока не знает, когда именно сможет реализовать этот проект, но уверен, что при большом желании цель будет достигнута.

Премьера мюзикла «Плакса» прошла 10 сентября 2026 года в Московском театре мюзикла. Постановка стала совместным проектом Национальной Медиа Группы, СТС, Московского театра мюзикла и компании «Руки Вверх Интертеймент» по мотивам сериала СТС и Wink.

Главную роль в спектакле исполнила 17-летняя дочь Сергея Жукова Ника, которая также сыграла этого персонажа в сериале. Музыку к мюзиклу написал сам Жуков, автором либретто выступил Константин Рубинский, а режиссером стал Валерий Маркин.

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