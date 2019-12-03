Олег Ефремов или Даль: Кто был настоящей любовью Нины Дорошиной

Советская и российская актриса Нина Дорошина отпраздновала бы 3 декабря свою 85-летие. В честь годовщины 5-tv.ru вспомнил биографию народной артистки РСФСР и ее романы.

Детство и карьера

Дорошина родилась 3 декабря 1934 года в Подмосковье. Детство она провела за границей. Ее отец работал сортировщиком на меховом комбинате. Перед войной его отправили в командировку в Иран. В арабскую страну он отправился вместе с семьей.

Вернувшись в СССР, Дорошина поступила в женскую гимназию и увлеклась занятиями в драмкружке. На ее талант обращали внимание все: будущая актриса с первого раза поступила в Театральное училище имени Бориса Щукина. Сразу по окончании вуза она попала в театр «Современник».

Сниматься в кино Дорошина начала с 1950-х годов. Она играла в картинах «Первый эшелон», «Безумный день», «Первый троллейбус», «Любовь и голуби» и многих других. Одновременно с кино она оставалась примой «Современника».

Личная жизнь: между Далем и Ефремовым

Главным мужчиной Дорошиной всегда считали Олега Ефремова. Она впервые увидела его еще в 17 лет. Их роман был бурным, но до свадьбы дело так и не дошло. Ефремов не отличался постоянством, хранив верность только театру.

Первым мужем Дорошиной стал Олег Даль. Он был на семь лет младше актрисы и любил ее без памяти. Их свадьба всем запомнилась надолго. Говорят, что на торжество пришел Ефремов и сказал: «А любишь ты все равно меня». По одной из версий, после этого Дорошина сбежала с ним с собственной свадьбы. По другой, торжество покинул Даль. Вскоре их брак распался.

Во второй раз Дорошина вышла замуж за Владимира Тышкова, который был мастером по свету в «Современнике». Они прожили вместе 20 лет — вплоть до смерти Тышкова в 2004 году. С тех пор актриса осталась одна.

Одиночество и смерть

Информация о плохом состоянии здоровья Дорошиной начала появляться в 2017 году. В августе сообщалось, что она перестала ходить из-за проблем с ногами. Помощь ей оказывали знакомые и соседи. Курс лечения помог ей встать с кровати, но пришли другие болезни.

В ночь с 20 на 21 апреля 2018 года актриса начала жаловаться на боль в сердце. Соседи вызвали врачей, но спасти Дорошину не успели. Она скончалась у себя дома в возрасте 83 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что единственной любовью Олега Ефремова была Нина Дорошина. Об этом рассказала внебрачная дочь артиста Анастасия.