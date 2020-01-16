«Сексишко»: Лариса Гузеева обескуражила гостя шоу интимным вопросом

Ведущая программы «Давай поженимся!» Лариса Гузеева ввела в ступор гостя передачи, который приехал на шоу в Москву из Алтайского края. Артистка задала жениху по имени Сергей достаточно интимный вопрос.

Претендент на сердце участницы шоу появился в студии с банным веником, вместо букета, а в качестве сюрприза напоил ее березовым соком. Жених никак не ожидал, что на телевидении его сразу начнут допрашивать об интимных отношениях. Ларису Гузееву заинтересовало, когда у мужчины в последний раз был секс.

«Можно вопрос интимный? Только честно! Когда был последний секс перед разводом? Даже такой скоренький, неказистый, некачественный, какой-никакой? Сексишко, я бы даже сказала», — спросила артистка.

Видя такой интерес, гость программы признался, что имел интимные отношения с бывшей супругой приблизительно раз в неделю.

Причины такой заинтересованности телеведущей остались неизвестны. Тем не менее именно его из трех женихов выбрала главная героиня передачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лариса Гузеева рассказала о своем завещании.