«Отошел от наркоза»: Звезда «Дома-2» Антон Шоки перенес операцию

Бывший участник телешоу «Дом-2» Антон Шоки перенес серьезную операцию. Медики диагностировали у него аппендицит и удалили очаг воспаления. О своей госпитализации молодой человек сообщил в Instagram.

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« Только отошел от наркоза. Вроде все хорошо », — заявил шоумен.

Поклонники, обеспокоенные новостью об ухудшении самочувствия кумира, засыпали его вопросами о состоянии здоровья и пожелали как можно скорее восстановиться.

Instagram @antonshoki

Шоки поблагодарил своих фанатов за поддержку и признался, что больше всего обязан своей возлюбленной, которая была с ним рядом в этот тяжелый период и помогала встать на ноги.

« Спасибо, что ты есть. Ты у меня самая-самая — и вещи привезла, и воды. Позвонила доктору и узнала, что мне можно. Подогнала паек — йогурты, молоко и кефир. В общем, Бэйбик, я тебя люблю. Спасибо тебе огромное », — обратился Антон к своей избраннице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский актер и кинорежиссер Григорий Константинопольский 2 августа был госпитализирован в одну из московских клиник.