«Отошел от наркоза»: Звезда «Дома-2» Антон Шоки перенес операцию

Бывший участник телешоу «Дом-2» Антон Шоки перенес серьезную операцию. Медики диагностировали у него аппендицит и удалили очаг воспаления. О своей госпитализации молодой человек сообщил в Instagram.
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Поклонники, обеспокоенные новостью об ухудшении самочувствия кумира, засыпали его вопросами о состоянии здоровья и пожелали как можно скорее восстановиться.
Шоки поблагодарил своих фанатов за поддержку и признался, что больше всего обязан своей возлюбленной, которая была с ним рядом в этот тяжелый период и помогала встать на ноги.
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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский актер и кинорежиссер Григорий Константинопольский 2 августа был госпитализирован в одну из московских клиник.