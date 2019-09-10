  1. Пятый канал
  4. «Отошел от наркоза»: Звезда «Дома-2» Антон Шоки перенес операцию

«Отошел от наркоза»: Звезда «Дома-2» Антон Шоки перенес операцию

, 7:15 Видео 59

Врачи диагностировали у молодого человека аппендицит.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @antonshoki

Бывший участник телешоу «Дом-2» Антон Шоки перенес серьезную операцию. Медики диагностировали у него аппендицит и удалили очаг воспаления. О своей госпитализации молодой человек сообщил в Instagram.

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

«Только отошел от наркоза. Вроде все хорошо», — заявил шоумен.

Поклонники, обеспокоенные новостью об ухудшении самочувствия кумира, засыпали его вопросами о состоянии здоровья и пожелали как можно скорее восстановиться.

Instagram @antonshoki

Шоки поблагодарил своих фанатов за поддержку и признался, что больше всего обязан своей возлюбленной, которая была с ним рядом в этот тяжелый период и помогала встать на ноги.

«Спасибо, что ты есть. Ты у меня самая-самая — и вещи привезла, и воды. Позвонила доктору и узнала, что мне можно. Подогнала паек — йогурты, молоко и кефир. В общем, Бэйбик, я тебя люблю. Спасибо тебе огромное», — обратился Антон к своей избраннице.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что российский актер и кинорежиссер Григорий Константинопольский 2 августа был госпитализирован в одну из московских клиник.

Читайте также

+12° Днём +24°
Ночью +14°
65.57
-0.43 72.33
-0.56
Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!

Последние новости

7:56
Татьяна Кравченко поведала, как бросила мужа-изменника ради Александра Абдулова
7:49
После отказа провести выборы Джонсон отправил Палату общин в «вынужденный отпуск»
7:42
В России авиабилеты экономкласса подорожали на четверть
7:36
Иван Ургант подарил Билли Айлиш книгу с рецептами беляшей
7:29
Ученые анонсировали первое в истории видео с настоящей черной дырой
7:22
В России могут ужесточить правила приема таксистов на работу

Сейчас читают

Гороскоп на 10 сентября: расправьте крылья, Близнецы!
Россия лишилась чистого государственного долга
Черчесов прокомментировал матч, в котором Россия вырвала победу у Казахстана

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев