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  4. Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне Всеволожска

Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне Всеволожска

, 14:48 | Валентин Черников Видео 47

По данным следствия, ребенок остался в воде без присмотра работников спорткомплекса.

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Фото, видео: dpa/picture-alliance, СК РФ

Семилетний мальчик едва не утонул в бассейне спортивно-оздоровительного комплекса «Олимп» в городе Всеволожск Ленинградской области. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

По данным правоохранителей, в тот момент помощник тренера проводил занятия с группой детей. Ребенок остался в воде без присмотра взрослых и пробыл там слишком долго. На место прибыли врачи скорой помощи. Реанимировать мальчика на месте не удалось. Его госпитализировали в состоянии комы.

Следователи территориального отдела СК осмотрели место происшествия, провели обыск в спортивной школе и изъяли оттуда необходимую документацию.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуги, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью ребенку. По подозрению в преступлении задержан 24-летний мужчина, проводивший занятия с детьми и 39-летняя женщина — тренер спорт школы по гребному слалому, которая организовала проведение занятий с детьми младше десяти лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что умер мальчик, которому летом прострелили голову в Нижнем Тагиле.

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