Диетолог назвала список взаимозаменяемых продуктов

С каждым годом для людей с пищевой непереносимостью и аллергией эксперты находят новые взаимозаменяемые продукты. Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, сделает ли вас отказ от любимых блюд счастливее и здоровее, пишет «АиФ».

Сахар и Стевия

Первое место, среди ядов, которые разрушают наше тело занимает сахар — его чрезмерное употребление вызывает нарушения метаболизма. Отказавшись от сахара, вы почувствуете, как ваши вкусовые привычки изменились в лучшую сторону. Если исключить сладкое никак не получается, то обратите внимание на безопасный и проверенный аналог — стевию.

Кофе и Цикорий

Задумайтесь о причинах вашей гипертонии — возможно не стоит поглощать литрами кофе, который оказывает индивидуальный эффект на человеческое давление. Можно ввести в рацион цикорий, в употреблении которого много плюсов. Напиток богат растворимой клетчаткой, более известной, как инулин, а также оказывает благотворное воздействие на работу пищеварительной системы и поддерживает микрофлору кишечника.

Белый хлеб и хлебцы

Остерегайтесь еды, которая не несет в себе никаких полезных элементов — такая еда хуже обычных конфет. Например, хорошей альтернативой вкусному белому хлебу являются цельнозерновые хлебцы. Обратите внимание на внешний вид — они должны выглядеть как пористые.

Коровье молоко и растительное (кокосовое, миндальное)

Существует миф, что достойной заменой коровьему молоку является растительное, например, кокосовое или миндальное. Однако эти молочные продукты сами по себе бесполезны и не содержат кальция. Такие виды напитка необходимы лишь тем людям, чья непереносимость подтверждена врачом. Употреблять молоко можно, главное — не превышать норму один-два стакана в день.

Молочные продукты и обезжиренные молочные продукты

Это же правило касается и молочных продуктов. От того, что вы замените творог жирностью в 5% на обезжиренный, пользы будет мало. Диетолог рекомендует не переходить полностью на обезжиренную молочку, а отдавать предпочтение деликатесам с невысокой долей жира.

Куриные и перепелиные яйца

Эксперты уже давно опровергли доводы, что в куриных яйцах содержится больше холестерина, чем в перепелиных. Марина Макиша не видит принципиальной разницы между этими двумя продуктами, поэтому оставляет финальный выбор за потребителем.

Сливочное и топленое масло

Жарить на сливочном масле доктор не рекомендует из-за высокого содержания канцерогенов, которые выделяются в процессе горения. Лучше намазывайте сливочное масло на бутерброд — норма потребления этого продукта в сутки всего 15-20 граммов.

Черный и зеленый чай

Заявление, что эти два напитка являются взаимозаменяемыми можно считать не совсем верным. Черный, ровно, как и зеленый чай, обладают антиоксидантным эффектом и содержат дубильные вещества, которые могут приводить к повышению тонуса. Диетолог рекомендует употреблять такие виды чая в первой половине дня, а вечером принимать отвар ромашки и другие травяные аналоги.

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