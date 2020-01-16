Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки. Задержание Виктора Половникова подтвердили в Следственном комитете региона.
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Сегодня, 15:23 | Алиса Маркова В России Срочная новость 36
Задержание Виктора Половникова подтвердили в Следственном комитете региона.
Фото: Rkomi.ru
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