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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

, 15:23 | Алиса Маркова Срочная новость 36

Задержание Виктора Половникова подтвердили в Следственном комитете региона.

Фото: Rkomi.ru

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки. Задержание Виктора Половникова подтвердили в Следственном комитете региона.

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