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  4. Самолет приземлился на недостроенную полосу в московском «Домодедово»

Самолет приземлился на недостроенную полосу в московском «Домодедово»

, 15:54 | Карина Бернтгольц Срочная новость 145

В результате посадки, предварительно, никто не пострадал.

Фото: ТАСС / Василий Доенин

Самолет авиакомпании «ИрАэро» приземлился на недостроенную полосу в столичном «Домодедово». По предварительным данным, в результате посадки никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.

Как стало известно 5-tv.ru, самолет совершил посадку в 14:35 по московскому времени. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский самолет модели A321-200, принадлежащий компании Nordwind, совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Инцидент произошел 10 января. Посадка рейса и была запланирована в Анталье, однако при приближении к аэропорту экипаж воздушного судна сообщил, что самолет задымлен, и запросил разрешение на экстренную посадку.

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