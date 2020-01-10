Российский аэробус совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Инцидент произошел 10 января.

Самолет модели A321-200, принадлежащий компании Nordwind, несколько часов назад вылетел из Москвы. Посадка рейса и была запланирована в Анталье, однако при приближении к аэропорту экипаж воздушного судна сообщил, что самолет задымлен, и запросил разрешение на экстренную посадку.

Аэропорт «Хабер», где и произошла посадка, опубликовал фотографии, на которых зафиксированы повреждения борта — по данным пресс-службы воздушного порта, передняя стойка шасси аэробуса пробила фюзеляж. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Израильский лайнер экстренно сел в Канаде из-за дыма в двигателе.