Появилось фото с места посадки самолета на недостроенную полосу вблизи «Домодедово»

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший рейсом Сабетта — Москва, приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи столичного аэродрома «Домодедово». В распоряжении 5-tv.ru оказалось фото с места посадки авиалайнера.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, авиалайнер совершил посадку в штатном режиме в 14.17 по московскому времени. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал. Самолет повреждений не получил.

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Строительство ВПП, на которую приземлился Superjet 100, осуществляется за счет средств федерального бюджета в рамках государственной программы «Развитие транспортной системы».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российский самолет модели A321-200, принадлежащий компании Nordwind, совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Инцидент произошел 10 января.