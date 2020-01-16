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Ведется расследование причин посадки Superjet на недостроенную ВПП вблизи «Домодедово»

, 16:28 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 234

Как сообщил пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро», для выяснения обстоятельств произошедшего будет создана специальная комиссия.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Коротаев

Пресс-секретарь авиакомпании «ИрАэро» Николай Бессонов подтвердил приземление самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом Сабетта — Москва, на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи столичного аэродрома «Домодедово». По его словам, причины и обстоятельства случившегося выясняются.

«В 14.17 самолет, следовавший по маршруту Сабетта — „Домодедово“, совершил посадку на строящейся полосе аэропорта „Домодедово“. Причины и все обстоятельства произошедшего выясняются. По поручению Росавиации создается комиссия для расследования», — сообщил Бессонов.

Он добавил, что посадка была произведена в штатном режиме. Самолет находится в исправном состоянии. В результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.

Ранее 5-tv.ru публиковал фото с места посадки самолета.

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