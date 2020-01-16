Прокуратура начала проверку в связи с посадкой Superjet на недостроенную ВПП в Москве

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте начала проверку после инцидента в столичном аэропорту «Домодедово». Устанавливаются причины и обстоятельства приземления самолета Sukhoi Superjet 100, следовавшего рейсом Сабетта — Москва, на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи столичного аэродрома.

Ход проверки контролирует Межрегиональная транспортная прокуратура. Данные о происшествии направлены надзирающему за деятельностью авиакомпании Иркутскому транспортному прокурору.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Superjet 100 приземлился на недействующую ВПП в 14.17 по московскому времени. По предварительным данным, никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.