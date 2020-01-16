Причиной посадки Superjet на недействующую ВПП в Москве могла стать ошибка пилота

По одной из версий, причиной посадки Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи московского аэропорта «Домодедово», могла стать ошибка пилота или диспетчера. Московской прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту инцидента с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший рейсом Сабетта — Москва, приземлился на действующую полосу в 14.17 по московскому времени. По предварительной информации, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Авиалайнер находится в рабочем состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация приступила к расследованию инцидента.