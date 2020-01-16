  1. Пятый канал
  4. Причиной посадки Superjet на недействующую ВПП в Москве могла стать ошибка пилота

Причиной посадки Superjet на недействующую ВПП в Москве могла стать ошибка пилота

, 16:48 | Карина Бернтгольц 38

Ведется расследование инцидента, произошедшего в столичном аэропорту «Домодедово».

Фото: ИТАР-ТАСС/ Марина Лысцева

По одной из версий, причиной посадки Sukhoi Superjet 100 на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи московского аэропорта «Домодедово», могла стать ошибка пилота или диспетчера. Московской прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте проводит проверку по факту инцидента с целью выяснения обстоятельств случившегося.

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро», следовавший рейсом Сабетта — Москва, приземлился на действующую полосу в 14.17 по московскому времени. По предварительной информации, никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал. Авиалайнер находится в рабочем состоянии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Росавиация приступила к расследованию инцидента.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.57
0.14 68.66
0.29
Гороскоп на 16 января: Соединение Сатурна и Плутона в Козероге сулит перемены

Последние новости

17:02
Главный аристократ советского кинематографа — Василию Лановому 86!
16:57
Мишустин представит состав нового правительства в ближайшие дни
16:55
Видео из салона Superjet, севшего на строящуюся ВПП в Москве
16:51
ВКонтакте запустила интерактивное дополнение к экспозиции Музея космонавтики
16:48
Причиной посадки Superjet на недействующую ВПП в Москве могла стать ошибка пилота
16:45
В Петербурге младенец скончался во время домашних родов в ванной

Сейчас читают

«Бабушка —то, что надо!»: Жена Юдашкина показала безупречную фигуру в бикини
Астрологи рассортировали нечистую силу по знакам зодиака
Певец Александр Серов получил ранение в перестрелке

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]