Видео из салона Superjet, севшего на строящуюся ВПП в Москве

Пассажир самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» записал видео из салона авиалайнера во время его приземления на недействующую взлетно-посадочную полосу вблизи столичного аэропорта «Домодедово». Кадры опубликованы на YouTube.

По предварительной информации, в результате инцидента никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал. Выяснением обстоятельств и причин случившегося занимается Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по одной из версий, причиной посадки воздушного судна на недостроенную полосу могла стать ошибка пилота.