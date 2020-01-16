Названа новая причина посадки SSJ-100 на строящуюся ВПП вблизи «Домодедово»

Названа возможная причина посадки самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту «Домодедово». Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник, в качестве приоритетной версии произошедшего рассматривается человеческий фактор в сложных метеоусловиях.

Отмечается, что командир воздушного судна расценить видимость в районе полосы как недостаточную и допустить ошибку. Однако инцидент закончился благополучно. По предварительной информации, никто из пассажиров лайнера и членов экипажа не пострадал. Эту информацию подтвердили в авиакомпании «ИрАэро».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте выясняет обстоятельства случившегося.