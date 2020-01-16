Настя Ивлеева рассказала, как разочаровывает поклонников Элджея

Российская телеведущая и видеоблогер Анастасия Ивлеева в очередной раз позабавила своих подписчиков в социальной сети. В сторис в Instagram звезда опубликовала видео, на котором в салоне кастомизированной машины Элджея рассказала, как любит развлекаться. По словам теледивы, она нередко садится в автомобиль музыканта, ездит по городу и наблюдает за реакцией фанатов исполнителя, когда они видят, что из машины их кумира выходит не сам Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк), а его супруга.

«Я просто обожаю выезжать в центр города на Лехиной машине, потому что, пока ты стоишь на светофоре, сотни детей такие: „Мама!“ они не знают, что там не Леха, а Настюшка Ивлеева. А еще лютый прикол, когда я припарковываюсь на этой машине, у меня тонер, меня же не видно, если рядом детки или школьники, они стоят с телефонами, и потом я открываю дверь», — иронично заметила Ивлеева.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Элджей стал редко видеться со своей женой Настей Ивлеевой.