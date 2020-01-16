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  4. Стали известны подробности посадки SSJ-100 на строящуюся ВПП вблизи «Домодедово»

Стали известны подробности посадки SSJ-100 на строящуюся ВПП вблизи «Домодедово»

, 18:59 | Карина Бернтгольц Видео 154

Согласно последним данным, на борту воздушного судна находились 99 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительной информации, никто из них не пострадал.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, 5-tv.ru

Стали известны новые подробности приземления самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» на недостроенную взлетно-посадочную полосу в московском аэропорту «Домодедово». По информации 5-tv.ru, во время инцидента на борту воздушного судна находились 99 пассажиров и пять членов экипажа. Как сообщили в воздушной гавани, никто из них не пострадал.

Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте выясняет обстоятельства происшествия. Сейчас правоохранители опрашивают командира экипажа и других сотрудников авиакомпании, отправившихся в рейс Сабетта — Москва. Личности пилотов на данный момент не известны.

По факту приземления авиалайнера на недействующую полосу в Москве Росавиация организовала расследование. Уже создана комиссия, которая займется изучением причин случившегося.

Ранее 5-tv.ru назвал возможную причину посадки самолета Sukhoi Superjet 100 на недостроенную ВПП вблизи «Домодедово».

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