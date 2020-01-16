«Хочу стать президентом»: Восьмилетний блогер Арлен Хасапетян снова покорил сеть

Восьмилетний блогер из Киева Арлен Хасапетян вызвал умиление у поклонников, порассуждав о планах на будущее. Хорошее чувство юмора, харизма и обаяние принесли ребенку любовь уже почти 400 тысяч подписчиков. Его шутки уже покорили сердца огромного числа пользователей. В таком юном возрасте мальчик уже зарабатывает на рекламе.

Однако это для него не предел. Как выяснилось, у Арлена грандиозные планы на будущее. Он хочет стать президентом и заниматься благотворительностью.

«Буду помогать бездомным детям и другим бездомным людям или тем, у кого нет вообще денег. На остальные деньги я буду копить-копить и весь дом затоплю этими деньгами. Буду в них купаться», — представлял юный блогер.

Он признался, что, прежде всего, хочет помогать другим людям, а сделать это на посту президента куда проще.

«Хочу стать президентом, потому что президент он добрый, хороший, он помогает другим людям и зарабатывает деньги. Я таким же буду.<…> Я буду хорошие делать дела», — подытожил Хасапетян.

Впрочем, это не первый раз, когда ребенок поражает свои взглядами на взрослую жизнь и ценности. Ранее 5-tv.ru рассказывал, что, по мнению Арлена, самое главное в жизни — семья.