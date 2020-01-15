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«Самое ценное — семья»: восьмилетний блогер Арлен Хасапетян удивил подписчиков

, 13:46 | Валентин Черников Видео 240

Звезда Instagram рассмешил поклонников и заставил задуматься о главном.

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Фото, видео: Instagram @arlen.boss

Неожиданный ответ на вопрос о жизни Арлена Хасапетяна удивил его подписчиков в Instagram. Восьмилетний блогер из Киева дал видео-интервью старшей сестре, в котором хватило места и шуткам, и предельной серьезности.

Поначалу услышав от собеседницы вопрос: «Что для тебя самое ценное в жизни?» мальчик рассмеялся и сказал: «Игрушки». Но вскоре задумался и изменился в лице. От улыбки на нем не осталось следа.

«Самое ценное — это моя семья. Да, семья дороже денег. Серьезно. Ничего смешного тут нет», — сказал инстаблогер.

Instagram @arlen.boss

Сохранив то же выражение лица, звезда Instagram ответил и на другой вопрос: «Ты особенный?». Как и в предыдущем случае, сперва Арлен дал один ответ: «Да», а затем поменял точку зрения.

«Я не такой же, как и все. Я особенный. Один на этой Земле. Есть один особенный человек — это я», — объявил Хасапетян.

Ребенок прославился в 2018 году благодаря запоминающейся внешности, харизме и артистичности. Вместе с сестрой они снимают и монтируют профессиональное видео. Сегодня на страницу блогера подписаны 380 тысяч подписчиков. Мальчик уже зарабатывает на рекламе.

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