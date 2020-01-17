Дочь Кудрявцевой дала «пять» педагогу и покормила кошку

Лера Кудрявцева не может нарадоваться успехам маленькой дочки Маши. Недавно, телеведущая поделилась в Instagram архивными кадрами, на которых ее наследница играет на занятиях с преподавателем и кормит дома пушистого любимца.

Звезда признается, что души не чает в девочке с самого ее рождения и старается дать ей все самое лучшее. Особенно знаменитости приятно наблюдать, как стремительно развивается малышка. Мария вместе с преподавателем изучает фигуры и развивает мелкую моторику.

Что касается самой Кудрявцевой, то она научила девочку самостоятельно кормить домашнего питомца. На видео Лера показала, как девочка дома берет пакетик с едой и насыпает животному обед в миску.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 15 Янв 2020 в 10:43 PST

«Молодец! Киса кушает, обед», — похвалила дочь звездная мама.

Поклонники пришли в восторг от сообразительной малышки и одарили красавицу Марию многочисленными комплиментами.

«Такая сладкая! Не могу! Глаза кукольные. Давай приезжай в гости, у нас жених, вроде ничего, подрастает», — пишет чемпионка Олимпийских игр Дарья Дмитриева.

«Ну какая милаха», — восхищается певица Анна Семенович.

«Эти глаза, это просто Космос!» — удивилась актриса сериала «Универ» Валентина Рубцова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Кудрявцева показала, как резвится со своей малышкой в ледяном городке.