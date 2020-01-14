Кудрявцева показала, как резвится со своей малышкой в ледяном городке

Российская телеведущая Лера Кудрявцева показала в Instagram, как наслаждается зимними забавами со своей дочкой Машей. Вместе с годовалой наследницей звезда отправилась в ледовый городок в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, где получила массу впечатлений, которыми поспешила поделиться в сторис.

Как видно на кадрах, знаменитость вместе со своей малышкой скатилась с огромной ледяной горки, которая напоминает сказочный замок, подсвеченный ярко-розовым цветом, а после прогулялась по окрестностям.

Один из забавных эпизодов прогулки Кудрявцева также записала на видео. Ведущая запечатлела момент, когда ее дочка пыталась самостоятельно встать на ноги, но скользкий снег мешал ей это сделать. Заботливая мать подбадривала свою любимицу и в конце концов девочке удалось подняться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кудрявцеву позабавили слухи о ее нетрадиционной ориентации.