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Дмитрий Медведев поблагодарил бывших коллег за годы совместной работы

, 21:11 Эфирная новость 30

16 января Путин назначил Медведева зампредседателя Совбеза РФ. Указ президента РФ вводит новую должность в конституционном совещательном органе.

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Фото, видео: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС, 5-tv.ru

Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности России. Владимир Путин президентским указом сначала ввел эту должность, а затем освободил Медведева от работы премьера, и возложил на него новые обязанности. Дмитрий Медведев уже сменил описание своего профиля во всех социальных сетях — Twitter, Instagram. А на страничке Вконтакте поблагодарил за годы совместной работы бывших коллег и пожелал новому правительству успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. На установочном заседании речь пойдет о порядке работы, группа определит временные рамки подготовки предложений по изменению Основного закона.

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