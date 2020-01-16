Дмитрий Медведев поблагодарил бывших коллег за годы совместной работы

Дмитрий Медведев назначен заместителем председателя Совета безопасности России. Владимир Путин президентским указом сначала ввел эту должность, а затем освободил Медведева от работы премьера, и возложил на него новые обязанности. Дмитрий Медведев уже сменил описание своего профиля во всех социальных сетях — Twitter, Instagram. А на страничке Вконтакте поблагодарил за годы совместной работы бывших коллег и пожелал новому правительству успехов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. На установочном заседании речь пойдет о порядке работы, группа определит временные рамки подготовки предложений по изменению Основного закона.