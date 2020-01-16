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Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию

, 11:00 Эфирная новость

На установочном заседании речь пойдет о порядке работы, группа определит временные рамки подготовки предложений по изменению Основного закона.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Владимир Путин сегодня встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию. Участники обсудят предстоящие действия, а первое рабочее заседание проведут уже завтра. Распоряжение о создании рабочей группы президент подписал накануне. В ее состав вошли 75 человек — от политиков до деятелей культуры и спортсменов. Они будут заниматься подготовкой предложений поправок в Основной закон страны. А в ближайшее время, как сообщает пресс-служба главы государства, Путин подпишет отдельный указ о сроках и порядке голосования по изменениям.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что «Единая Россия» единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера. Кандидатура Мишустина была предложена российским президентом Владимиром Путиным накануне, после того, как премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об уходе правительства в отставку в полном составе.

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