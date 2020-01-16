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Эффект Послания: меры соцподдержки, предложенные Путиным, получили общественную поддержку

, 21:32 Эфирная новость 7

В столичном «Манеже» собрались парламентарии, члены правительства, судьи, губернаторы, другие чиновники и почти 900 российских и зарубежных журналистов.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Если по политическим вопросам еще предстоит провести народное голосование, то меры социальной поддержки предложенные президентом, судя по откликам уже получили общественную поддержку. Так что некоторые даже называют это послание — «семейным». Новые пособия, материнский капитал, уже за первого, строительство детских садов, школ, горячее питание для учащихся. Как изменит жизнь российских семей послание президента, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кириллова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. На установочном заседании речь пойдет о порядке работы, группа определит временные рамки подготовки предложений по изменению Основного закона.

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