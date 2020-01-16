Эффект Послания: меры соцподдержки, предложенные Путиным, получили общественную поддержку

Если по политическим вопросам еще предстоит провести народное голосование, то меры социальной поддержки предложенные президентом, судя по откликам уже получили общественную поддержку. Так что некоторые даже называют это послание — «семейным». Новые пособия, материнский капитал, уже за первого, строительство детских садов, школ, горячее питание для учащихся. Как изменит жизнь российских семей послание президента, узнала корреспондент МИЦ «Известия» Наталья Кириллова. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Путин создал рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию. На установочном заседании речь пойдет о порядке работы, группа определит временные рамки подготовки предложений по изменению Основного закона.