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Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

, 23:14 | Василий Заика Видео 2

Президент Турции отметил, что Анкара будет продолжать использовать дипломатические и военные меры для обеспечения стабильности к югу от страны.

Фото: ТАСС/Метцель Михаил

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на конференции по итогам развития экономики государства объявил об отправке в Ливию военных для оказания поддержки правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, сообщает РИА Новости.

«Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовывать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что турецкий лидер в начале января уже говорил о проведенной отправке военных в Ливию. По его словам, в задачи контингента входили «координационные действия» и «безопасность легитимного правительства».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ подтвердили отъезд Хафтара без подписания перемирия с ПНС.

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