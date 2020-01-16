Эрдоган объявил об отправке в Ливию турецких военных для поддержки ПНС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках выступления на конференции по итогам развития экономики государства объявил об отправке в Ливию военных для оказания поддержки правительству национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа, сообщает РИА Новости.

«Мы отправляем наши войска в эту страну для обеспечения поддержки и стабильности законного правительства Ливии. Осознавая, что безопасность Турции начинается за ее пределами, мы будем продолжать мобилизовывать все наши политические, коммерческие, гуманитарные, дипломатические и военные возможности для обеспечения стабильности на юге», — заявил Реджеп Тайип Эрдоган.

Стоит отметить, что турецкий лидер в начале января уже говорил о проведенной отправке военных в Ливию. По его словам, в задачи контингента входили «координационные действия» и «безопасность легитимного правительства».

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