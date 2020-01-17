На сайте Зеленского опубликовали петицию о разблокировке российских интернет-ресурсов

На официальном сайте Владимира Зеленского опубликована петиция о разблокировке российских интернет-ресурсов на территории Украины. Автор документа призывает возобновить работу mail.ru, vk.com, yandex.ru и других сайтов.

«Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, поскольку многие из этих ресурсов очень нужны для украинцев», — сказано в петиции.

petition.president.gov.ua

Автор публикации Дмитрий Каминский утверждает, что данные сетевые ресурсы «не наносят никакого вреда украинцам и Украине в целом». По его словам, «их блокирование считается нецелесообразным».

Российские социальные сети, сайты и интернет-платформы заблокировали на Украине в 2017 году. Владимир Зеленский должен будет рассмотреть петицию в случае, если за нее проголосуют не менее 25 тысяч украинских граждан. Сейчас обращение набрало лишь 29 голосов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нелестные высказывания в адрес Владимира Зеленского грозят отставкой премьер-министру Украины.