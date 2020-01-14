Сын Собчак преподал матери урок русского языка

Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась в Instagram успехами своего сына Платона. В трехлетнем возрасте мальчик отлично знает алфавит и без ошибок произносит названия русских букв. Демонстрируя свой высокий уровень знаний, малыш даже провел специально для матери урок. Видео с такого игрового занятия звезда разместила у себя в Instagram-профиле.

На кадрах Платон, представший в роли учителя, показывает Собчак мелком поочередно на различные буквы, ожидая, что ведущая их назовет. Знаменитость специально делает ошибки во время ответа, и ее сын каждый раз поправляет ее, тем самым показывая, что безупречно разобрался в материале.

«Ребенку 3 года и 2 месяца! Профессор! Образование — это основа, без него потом такое вырастает, что не разгрести», — отметила Ксения в подписи к ролику.

Подписчики теледивы не смогли оставить без внимания успехи малыша. Мальчик заслужил множество комплиментов.

«Хорошенький умняша!»

«Он бесподобен! Пусть растет здоровенький!»

«Вундеркинд!»

«Самое главное — хорошие гены, а образование — просто дополнение к генам. Так что у Платона точно все будет отлично!»

«Какое чудо!» — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Собчак встал на горные лыжи в Куршавеле.