  1. Пятый канал
  4. Сын Собчак преподал матери урок русского языка

Сын Собчак преподал матери урок русского языка

, 6:12 | Карина Бернтгольц Видео 431

Видео, на котором Платон называет буквы алфавита, ведущая опубликовала на своей странице в Instagram.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @xenia_sobchak

Российская телеведущая Ксения Собчак похвасталась в Instagram успехами своего сына Платона. В трехлетнем возрасте мальчик отлично знает алфавит и без ошибок произносит названия русских букв. Демонстрируя свой высокий уровень знаний, малыш даже провел специально для матери урок. Видео с такого игрового занятия звезда разместила у себя в Instagram-профиле.

На кадрах Платон, представший в роли учителя, показывает Собчак мелком поочередно на различные буквы, ожидая, что ведущая их назовет. Знаменитость специально делает ошибки во время ответа, и ее сын каждый раз поправляет ее, тем самым показывая, что безупречно разобрался в материале.

«Ребенку 3 года и 2 месяца! Профессор! Образование — это основа, без него потом такое вырастает, что не разгрести», — отметила Ксения в подписи к ролику.

Подписчики теледивы не смогли оставить без внимания успехи малыша. Мальчик заслужил множество комплиментов.

«Хорошенький умняша!»

«Он бесподобен! Пусть растет здоровенький!»

«Вундеркинд!»

«Самое главное — хорошие гены, а образование — просто дополнение к генам. Так что у Платона точно все будет отлично!»

«Какое чудо!» — восхитились фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Собчак встал на горные лыжи в Куршавеле.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
60.95
-0.31 67.82
-0.23
Могут видеть будущее: ТОП-3 знака зодиака с превосходной интуицией

Последние новости

7:11
Переходный период: Маркл и Гарри постепенно откажутся от королевских денег
7:05
Автобус провалился под землю в Китае после обвала дороги, шесть человек погибли
6:54
Лавров в Шри-Ланке обсудил с журналистами деструктивную роль США в регионе
6:40
Валерия ответила на совет подписчицы навсегда уехать из России
6:26
Мировая реакция на переговоры по Ливии в Москве
6:12
Сын Собчак преподал матери урок русского языка

Сейчас читают

Гороскоп на 14 января: Солнце в знаке Козерога побуждает на риск
Бывший муж Марии Порошиной через суд доказал непричастность к отцовству ее сына
Сальма Хайек о казусе на вручении «Оскара»: Платье лопнуло по швам

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]