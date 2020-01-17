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  4. Екатерина Климова заворожила фанатов соблазнительным видео на закате

Екатерина Климова заворожила фанатов соблазнительным видео на закате

, 11:46 | Карина Бернтгольц Видео 2 400

В Instagram-аккаунте звезды появились кадры с пляжа на Бали, от красоты которых у поклонников замерло сердце.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова сейчас отдыхает на Бали. На своей странице в Instagram звезда делится кадрами с отдыха, где демонстрирует сказочно красивые пейзажи и свою безупречную фигуру, идеальные пропорции которой подчеркивают ее сексуальные купальники.

На этот раз светская львица покорила сердца поклонников, записав соблазнительное видео в море на фоне горящего заката. Изумительная композиция ролика не смогла оставить никого равнодушным. Грациозные движения Климовой, искренние эмоции на лице, брызги волн, лучи заходящего солнца и бесподобный купальник небесного цвета — каждая деталь видео впечатлила подписчиков артистки.

Пользователи не скрывают, что, по их мнению, знаменитость всегда выглядит сногсшибательно, однако волшебные виды Бали сделали ролик просто неповторимым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Екатерины Климовой сняла маму в бикини.

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