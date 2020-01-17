Девять легковых и грузовых машин столкнулись на трассе под Новосибирском

Сразу три ДТП произошло на коротком участке трассы федеральной трассе «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. На месте столкнулись девять транспортных средств, включая легковые, грузовые автомобили и маршрутный автобус с 22 пассажирами.

пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Спасатели на месте вызволили двух человек из кузова грузовика. По оперативной информации, один из них скончался от полученных травм. Второго пострадавшего госпитализировали госпитализирован в центральную районную больницу. Других жертв массовой аварии нет. Пассажиры автобуса не получили травм.

пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Движение на автодороге не перекрыто, на месте работают сотрудники ГИБДД. Как предполагает полиция, к авариям привело ухудшение видимости во время снегопада и превышение скорости водителями.

Ранее 5-tv.ru писал, что более 15 автомобилей столкнулись на трассе М-4 «Дон» под Адыгейском.