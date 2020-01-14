Путин и Меркель обсудили по телефону подготовку конференции по Ливии

Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону подготовку к международной конференции в Берлине по ливийскому урегулированию. Разговор глав государств состоялся по инициативе немецкой стороны. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе беседы Путин рассказал немецкому канцлеру об итогах прошедших в Москве межливийских переговоров, в ходе которых было подписано соглашение о перемирии со стороны ряда сторон конфликта. Ожидается, что глава Ливийской национальной армии маршал Халиф Хафтар подпишет его во вторник.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по мнению главы российского МИД Сергея Лаврова, участники дискуссий в Москве достигли определенного прогресса.