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  4. Адвокат Оксаны Пушкиной призвал МВД оградить депутата от угроз жизни и здоровью

Адвокат Оксаны Пушкиной призвал МВД оградить депутата от угроз жизни и здоровью

, 19:19 | Валентин Черников 26

По словам защитника, парламентария преследуют в связи с подготовкой законопроекта о профилактике домашнего насилия.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев

Адвокат депутата Госдумы Оксаны Пушкиной Константин Добрынин направил повторное обращение главе МВД Владимиру Колокольцеву, сообщает «Коммерсантъ». В нем защитник призвал ведомство оградить парламентария от поступающих угроз жизни и здоровью в связи с подготовкой законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия.

По словам Добрынина, 31 декабря 2019 года на сайт Госдумы поступило возмутительное обращение. Его автор сообщал, что ему пришло письмо о планируемом убийстве госпожи Пушкиной «и еще, возможно, трех-четырех человек».

В ноябре адвокат подал жалобу в МВД на православное движение «Сорок сороков». Тогда он указал на инициированное движением открытое письмо, которое подписали почти 200 православных и родительских организаций. По мнению защитника, в нем содержались признаки разжигания ненависти к депутатам Госдумы. К заявлению он приобщил статью этой же организации, в которой намерения парламентариев принять законопроект о профилактике домашнего насилия сравнивали с действиями Гитлера.

На вопрос 5-tv.ru Добрынин ответил, что МВД бездействует в то время как «псевдорелигиозные экстремисты и пособничающие им антиобщественные радикальные элементы» могут перейти от угроз к действиям.

«Опасность отсутствия своевременной и должной реакции на подобную публику приводит к ощущению безнаказанности и вседозволенности, а также к ложному впечатлению, что государство не обращает внимания на подобные проявления. Я хорошо помню, как развивались события с так называемым Христианским государством в ситуации с фильмом Матильда и Алексеем Учителя. Сначала были угрозы, а потом на улицах Москвы горели автомобили», — прокомментировал адвокат свою позицию 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru писал, что на сайте Совета Федерации опубликован текст законопроекта о профилактике домашнего насилия.

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