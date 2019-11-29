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Опубликован текст законопроекта о профилактике домашнего насилия

, 15:40 | Светлана Александрова Видео 55

На сайте Совфеда появилась рабочая версия документа, который будет доработан после обсуждения с обществом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /CHROMORANGE / Bilderbox, /Konstantin Kokoshkin, /Aleksey Ivanov/ TV Zvezda

Проект закона о профилактике домашнего насилия появился на сайте Совета Федерации. Это рабочая версия документа, в течение двух недель будут приниматься отзывы и замечания к нему. После обсуждения с общественными организациями законопроект будет доработан и поступит на рассмотрение Госдумы РФ, сообщает ТАСС.

В документе прописано само определение семейно-бытового насилия, а кроме того, он предусматривает введение защитных предписаний, призванных оградить жертву от домашнего агрессора. Они будут выноситься с согласия пострадавшего.

Проект также подразумевает, что основанием для принятия мер может служить не только заявление пострадавшего или членов его семьи, но и обращение посторонних граждан, например, соседей, которым стало известно о фактах насилия.

Кроме того, согласно тексту законопроекта, виновных в бытовом насилии будут ставить на профилактический учет. А для жертв домашнего насилия будут разработаны программы социальной и психологической реабилитации.

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