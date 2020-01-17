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  4. Два актера погибли в Мексике во время съемок, упав с подвесного моста

Два актера погибли в Мексике во время съемок, упав с подвесного моста

, 22:07 | Светлана Шевченко Фото 4

Трагедия произошла на съемках третьего сезона популярного сериала «Без страха перед правдой».

Фото: Twitter @exafmcelaya

Два актера погибли в Мексике во время съемок третьего сезона популярного сериала «Без страха перед правдой», упав с подвесного моста.

Трагедия произошла во время репетиции одного из эпизодов на территории промышленного предприятия.

«Ночью в четверг в ходе съемок эпизода сериала „Без страха перед правдой“ погибли в результате падения с моста на (съемочной — Прим.ред.) локации актеры Хорхе Наварро Санчес и Луис Херардо Ривера», — говорится в заявлении производящего сериал телеканала Televisa.

Twitter @Televisa_Prensa

Местная полиция проводит расследование обстоятельств произошедшего. Сообщается, что руководство съемочной группы принимает активное участие в работе правоохранительных органов. Основной вопрос — насколько серьезно была обеспечена безопасность в ходе съемочного процесса при выполнении опасных трюков.

В сети поклонники и друзья погибших актеров выражают соболезнования в связи с трагедией.

Twitter @ipsusfactus_v

Первый сезон сериала «Без страха перед правдой» вышел в 2018 году. Он рассказывает о кибер-герое Ману, который использует анонимный видеоблог для защиты людей, ставших жертвами несправедливости, сексуального насилия, коррупции и прочего.

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