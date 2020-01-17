Сергей Шнуров заинтриговал фанатов фотографией с женой-незнакомкой

Артист и лидер группировки «Ленинград» радует поклонников фотографиями в блоге, которые подписывает емкими и смысловыми четверостишьями. После скандального развода с ресторатором Матильдой Шнуровой, исполнитель долго не афишировал свою личную жизнь. Недавно, музыкант нарушил тишину и показал в блоге не только новый стих, но и снимок с новой супругой Ольгой Абрамовой, которую приняли за таинственную незнакомку.

На кадрах звезда нежно обнимает жену, волосы которой струятся по плечам и невольно завиваются в локоны. Возможно, что влюбленные только вышли на берег после купания в море. За спиной пары открывается необыкновенный райский вид — лазурное море с белоснежным песчаным пляжем, на котором находится вилла звездных отдыхающих.

Instagram @shnurovs

«Хорошо спать с тобой. // И сверчков слушать трели. // И проснувшись обнять

Тебя. Страсть разбудила. // Мыслей нет, чтоб понять, // — Это счастье, ******», — написал поэт.

Поклонники заметили, что Шнуров сильно помолодел. Видимо то, что любовь делает человека красивее и лучше внутренне — чистая правда.

«Крутой, молодой и счастливый!»;

«Приятные стихи, нежные и теплые»;

«Вы забыли, как приятно вас видеть счастливым с роскошной женщиной!», — оживились в комментариях фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что