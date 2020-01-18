Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью

Каждый имеет право на свое мнение, как и вы. Но должно ли это как-то повлиять на вас? Это выбор, который вам придется сделать. Если и когда вы услышите слух, касающийся вас, откиньте голову назад и рассмейтесь. Вы никому не обязаны объяснять свой жизненный выбор. Тем более, скоро могут вскрыться многие секреты. У вас есть возможность заранее отказаться от переживаний, которые истощат вас на эмоциональном и даже физическом уровне.

Не каждая история заканчивается счастливо. Но это не значит, что последняя глава должна быть трагичной. Будьте благодарны за радостные моменты, которые вы разделили с любимыми, Близнецы. Только не пытайтесь сделать этот роман чем-то большим, чем он является. В конечном итоге это приведет к боли и страданиям. Совет для мудрых: прими преходящую природу всего. Прощайся с улыбкой на лице.

Хорошие события требуют времени, Телец. Это урок, который вы уже извлекли из своего горького опыта. Вы можете быть недовольны темпом улучшений, но стоит проявить терпение. Однако не забывайте заботиться о себе: сегодня — лучшее время, чтобы порадовать себя.

Вы медленно понимаете, что в вашем существовании есть нечто большее, чем принести домой много денег и стать успешнее на работе или в бизнесе. Какие сферы жизни требуют больше вашего внимания? Возможно, настало уделить время личной жизни или семье. Постарайтесь найти баланс во всех сферах своей жизни. Начать можно с отдыха с близкими в домашней обстановке.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января 2020 года большинству знаков зодиака следует больше внимания уделить своим романтическим отношениям, на время забыв о работе. Другим будет полезно в кои-то веки побаловать себя.

♌ Лев

«Разбитое сердце — это хороший знак. Это значит, что мы попробовали что-то новое» — цитата из «Ешь, молись, люби». Помните эту мысль, чтобы увидеть светлую сторону. Вместо того, чтобы оплакивать свои потери, поблагодарите судьбу за радостные моменты и искру, которая свела вас вместе. Так вы, найдите красоту в круговороте жизни. Примите тот факт, что все в жизни носит временный характер. Отпустите свои страхи и откройтесь новым чувствам.

Космический совет: поблагодарите Вселенную за хорошие воспоминания.

♍ Дева

«В ту минуту, когда я услышал свою первую историю любви, я начал искать тебя, не понимая, насколько это было глупо. Влюбленные не встречаются где-нибудь. Они друг в друге все время». Эта цитата Джалаладдина Руми прекрасно описывает, где вы находитесь в своем поиске родственной души. Возможно, она совсем рядом и на физическом уровне. Если так, настало время сказать ей три волшебных слова, Девы.

Космический совет: настало время признаться в любви.

♎ Весы

«Любовь в чистом виде — это разделение радости. Она ничего не просит взамен, ничего не ожидает; следовательно, как ты можешь чувствовать себя обиженным?» Цитата Ошо, чтобы разбудить вас, Весы. Вы входите в пространство глубокой пустоты. Пространство, где вы можете смотреть на то, что произошло глазами любви, а не быть узником своего прошлого. Сознательно отпустите связи, которые уже послужили своей цели. Не забывайте проявлять доброту и сострадание к себе. Вы находитесь в процессе переписывания вашего сценария.

Космический совет: посмотрите на свое прошлое глазами любви.

♏ Скорпион

В чем секрет долговременных отношений? Готовность общаться, даже когда это трудно, уважение к жизненным планам друг друга, доверие, принятие и безусловная любовь. Возможно, вы уже испортили несколько блюд, не придерживаясь этого рецепта в прошлом, но теперь у вас есть настроение сделать все правильно. Для танго всегда нужны двое, Скорпион. Те, кто чувствует, что находятся в подвешенном состоянии, должны принять мантру «люби, а не оправдывай». Поставьте ультиматум, если так нужно. Нежелание партнера подчиниться расскажет вам все, что нужно знать о состоянии ваших отношений.

Космический совет: настало время для ультиматума в отношениях.

♐ Стрелец

Есть хорошие новости для тех, кто хотел рожать детей. Вы можете обнаружить, что вы и ваш партнер находитесь на одной странице в контексте планирования семьи. Работайте с богами плодородия и изобилия. Поверьте, что ваши финансовые потребности будут удовлетворены. Уже мама? Продолжайте любить своего малыша, но не забывайте заботиться о себе. Красивый внешний вид поможет вам почувствовать себя моложе и на более глубоком уровне. Космический совет: наведите красоту, Стрельцы. ♑ Козерог

Если вы думаете, что секс является запретной темой, попробуйте обсудить деньги. Это то, от чего большинство пар уклоняются. Не позволяйте себе этого, Козероги. Когда два человека не могут договориться о том, как обращаться с финансами, это создает нагрузку на отношения и угрожает их фундаменту. Некоторым из вас, возможно, придется инициировать неудобный разговор. Доберитесь до сути. Это нужно для вашего же блага.

Космический совет: поговорите с близкими о деньгах и совместном бюджете.

♒ Водолей

Возможно, вы не поняли это правильно с первого раза, но вы учитесь совершенствовать свой рецепт длительных отношений со временем. Звезды говорят, что вы имеете шансы получить предложение с большой буквы «C». Кто знает? Вы можете получить грандиозное предложение уже на этой неделе. Холостые Водолеи могут общаться с кем-то, кто ищет пару на всю жизнь. Позвольте себе сблизится с этим человеком, отбросив долгие рассуждения.

Космический совет: пришло время для обязательств с большой буквы «C».

♊ Рыбы

Пусть эта классическая фраза из «Общества мертвых поэтов» даст вам возможность подумать: «Медицина, право, бизнес, инженерия — это благородные занятия, необходимые для поддержания жизни. Но поэзия, красота, романтика, любовь — это то, ради чего мы остаемся живыми». Рыбы, ты не так уж и плохо, да? Если вам не нужно переживать о куске хлеба, посвятите время творчеству и вдохновите окружающих сделать тоже самое. Помните: если ваша работа мешает вам развивать свои таланты, вы можете делегировать кому-то часть задач.

Космический совет: найдите время для вещей, которые заставляют вас чувствовать себя живыми.

Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на всю неделю с 13 по 19 января для всех знаков зодиака.