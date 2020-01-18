Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 января 2020 года большинству знаков зодиака следует больше внимания уделить своим романтическим отношениям, на время забыв о работе. Другим будет полезно в кои-то веки побаловать себя.
♈ Овен
Вы медленно понимаете, что в вашем существовании есть нечто большее, чем принести домой много денег и стать успешнее на работе или в бизнесе. Какие сферы жизни требуют больше вашего внимания? Возможно, настало уделить время личной жизни или семье. Постарайтесь найти баланс во всех сферах своей жизни. Начать можно с отдыха с близкими в домашней обстановке.
Космический совет: найдите баланс во всех сферах вашей жизни.
♉ Телец
Хорошие события требуют времени, Телец. Это урок, который вы уже извлекли из своего горького опыта. Вы можете быть недовольны темпом улучшений, но стоит проявить терпение. Однако не забывайте заботиться о себе: сегодня — лучшее время, чтобы порадовать себя.
Космический совет: сосредоточьтесь на себе, Тельцы.
♊ Близнецы
Не каждая история заканчивается счастливо. Но это не значит, что последняя глава должна быть трагичной. Будьте благодарны за радостные моменты, которые вы разделили с любимыми, Близнецы. Только не пытайтесь сделать этот роман чем-то большим, чем он является. В конечном итоге это приведет к боли и страданиям. Совет для мудрых: прими преходящую природу всего. Прощайся с улыбкой на лице.
Космический совет: все рано или поздно заканчивается, не сокрушайтесь из-за этого.
♋ Рак
Каждый имеет право на свое мнение, как и вы. Но должно ли это как-то повлиять на вас? Это выбор, который вам придется сделать. Если и когда вы услышите слух, касающийся вас, откиньте голову назад и рассмейтесь. Вы никому не обязаны объяснять свой жизненный выбор. Тем более, скоро могут вскрыться многие секреты. У вас есть возможность заранее отказаться от переживаний, которые истощат вас на эмоциональном и даже физическом уровне.
Космический совет: постарайтесь не переживать слишком сильно из-за слухов о себе.
♌ Лев
«Разбитое сердце — это хороший знак. Это значит, что мы попробовали что-то новое» — цитата из «Ешь, молись, люби». Помните эту мысль, чтобы увидеть светлую сторону. Вместо того, чтобы оплакивать свои потери, поблагодарите судьбу за радостные моменты и искру, которая свела вас вместе. Так вы, найдите красоту в круговороте жизни. Примите тот факт, что все в жизни носит временный характер. Отпустите свои страхи и откройтесь новым чувствам.
Космический совет: поблагодарите Вселенную за хорошие воспоминания.
♍ Дева
«В ту минуту, когда я услышал свою первую историю любви, я начал искать тебя, не понимая, насколько это было глупо. Влюбленные не встречаются где-нибудь. Они друг в друге все время». Эта цитата Джалаладдина Руми прекрасно описывает, где вы находитесь в своем поиске родственной души. Возможно, она совсем рядом и на физическом уровне. Если так, настало время сказать ей три волшебных слова, Девы.
Космический совет: настало время признаться в любви.
♎ Весы
«Любовь в чистом виде — это разделение радости. Она ничего не просит взамен, ничего не ожидает; следовательно, как ты можешь чувствовать себя обиженным?» Цитата Ошо, чтобы разбудить вас, Весы. Вы входите в пространство глубокой пустоты. Пространство, где вы можете смотреть на то, что произошло глазами любви, а не быть узником своего прошлого. Сознательно отпустите связи, которые уже послужили своей цели. Не забывайте проявлять доброту и сострадание к себе. Вы находитесь в процессе переписывания вашего сценария.
Космический совет: посмотрите на свое прошлое глазами любви.
♏ Скорпион
В чем секрет долговременных отношений? Готовность общаться, даже когда это трудно, уважение к жизненным планам друг друга, доверие, принятие и безусловная любовь. Возможно, вы уже испортили несколько блюд, не придерживаясь этого рецепта в прошлом, но теперь у вас есть настроение сделать все правильно. Для танго всегда нужны двое, Скорпион. Те, кто чувствует, что находятся в подвешенном состоянии, должны принять мантру «люби, а не оправдывай». Поставьте ультиматум, если так нужно. Нежелание партнера подчиниться расскажет вам все, что нужно знать о состоянии ваших отношений.
Космический совет: настало время для ультиматума в отношениях.
♐ Стрелец
Есть хорошие новости для тех, кто хотел рожать детей. Вы можете обнаружить, что вы и ваш партнер находитесь на одной странице в контексте планирования семьи. Работайте с богами плодородия и изобилия. Поверьте, что ваши финансовые потребности будут удовлетворены. Уже мама? Продолжайте любить своего малыша, но не забывайте заботиться о себе. Красивый внешний вид поможет вам почувствовать себя моложе и на более глубоком уровне.
Космический совет: наведите красоту, Стрельцы.
♑ Козерог
Если вы думаете, что секс является запретной темой, попробуйте обсудить деньги. Это то, от чего большинство пар уклоняются. Не позволяйте себе этого, Козероги. Когда два человека не могут договориться о том, как обращаться с финансами, это создает нагрузку на отношения и угрожает их фундаменту. Некоторым из вас, возможно, придется инициировать неудобный разговор. Доберитесь до сути. Это нужно для вашего же блага.
Космический совет: поговорите с близкими о деньгах и совместном бюджете.
♒ Водолей
Возможно, вы не поняли это правильно с первого раза, но вы учитесь совершенствовать свой рецепт длительных отношений со временем. Звезды говорят, что вы имеете шансы получить предложение с большой буквы «C». Кто знает? Вы можете получить грандиозное предложение уже на этой неделе. Холостые Водолеи могут общаться с кем-то, кто ищет пару на всю жизнь. Позвольте себе сблизится с этим человеком, отбросив долгие рассуждения.
Космический совет: пришло время для обязательств с большой буквы «C».
♊ Рыбы
Пусть эта классическая фраза из «Общества мертвых поэтов» даст вам возможность подумать: «Медицина, право, бизнес, инженерия — это благородные занятия, необходимые для поддержания жизни. Но поэзия, красота, романтика, любовь — это то, ради чего мы остаемся живыми». Рыбы, ты не так уж и плохо, да? Если вам не нужно переживать о куске хлеба, посвятите время творчеству и вдохновите окружающих сделать тоже самое. Помните: если ваша работа мешает вам развивать свои таланты, вы можете делегировать кому-то часть задач.
Космический совет: найдите время для вещей, которые заставляют вас чувствовать себя живыми.
Ранее 5-tv.ru публиковал гороскоп на всю неделю с 13 по 19 января для всех знаков зодиака.