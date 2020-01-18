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Полный паритет: Пушков прокомментировал реакцию Помпео на отставку правительства РФ

, 5:55 | Светлана Шевченко 124

США продолжает осторожно комментировать политические изменения в России.

Фото: ТАСС/Терещенко Михаил

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал реакцию госсекретаря США Майка Помпео на отставку российского правительства. Об это он написал в своем микроблоге в Twitter.

США продолжает осторожно комментировать политические изменения в России. Помпео заявил, что Вашингтон пока оценивает развитие ситуации и перестановки в правительстве вряд ли скажутся на изменении во взаимоотношениях межу странами.

«Но и внешняя политика России при новом правительстве не изменится в угодном США направлении. В этом смысле американская сторона может рассчитывать на полный паритет», — ответил на это Пушков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в первые часы после ухода российского кабмина в Госдепе заявили, что пока не работают над заявлением, потому что не могут оценить произошедшее. А американские СМИ взволновал только один вопрос — останется ли на своем посту глава МИД РФ Сергей Лавров.

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