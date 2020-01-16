Мировая реакция на отставку правительства и послание Путина Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию оказалось в центре внимания и на Западе. Особенно политиков и журналистов заинтересовали будущие изменения в российском законодательстве и, конечно, кадровые перестановки.

Так, в Госдепе США сообщили, что следят за развитием ситуации с кабмином, но пока четкую позицию не сформировали. Впрочем, как сообщают американские СМИ, один из главных вопросов, над которым думают в Вашингтоне — останется ли на посту главы МИДа Сергей Лавров. Ведь именно он, по словам журналистов телеканала CNN, сейчас является лицом российской внешней политики.

А европейская пресса полагает, что новости из Москвы застали и вовсе весь мир врасплох. Шведская газета Expressen отмечает, что столь глобальных изменений на Западе никто не ожидал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что представленную накануне Владимиром Путиным кандидатуру нового премьер-министра страны Михаила Мишустина Госдума рассмотрит уже сегодня. Предполагается, что долгих раздумий у депутатов она не вызовет.