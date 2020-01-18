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«Шок»: Украинский клуб расторг контракт с футболистом после его визита в Петербург

, 9:30 | Карина Бернтгольц 60

По словам Игоря Сикорского, он не ожидал такую реакцию руководства клуба на его поездку в Санкт-Петербург.

Фото: strana.ua

Украинский футбольный клуб «Агробизнес» разорвал контракт с нападающим Игорем Сикорским после поездки спортсмена в Санкт-Петерург во время зимнего межсезонья. По словам бывшего форварда команды, он приехал в Северную столицу по приглашению родственников и пробыл там всего четыре дня.

Если бы он знал, что его посещение России вызовет общественный резонанс и приведет к расторжению контракта с ФК, то отказался бы от своего визита в Петербург, признался спортсмен.

«Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной?» — цитирует футболиста Sportarena.

Сикорский был лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Первой лиги Украины. На его счету восемь мячей в турнире. Свое решение о расторжении договора с игроком «Агробизнес» объяснил тем, что спортсмен нарушил условия личного контракта, где указано, что член команды обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский клуб оштрафовали за объявления на русском языке на стадионе.

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