«Шок»: Украинский клуб расторг контракт с футболистом после его визита в Петербург

Украинский футбольный клуб «Агробизнес» разорвал контракт с нападающим Игорем Сикорским после поездки спортсмена в Санкт-Петерург во время зимнего межсезонья. По словам бывшего форварда команды, он приехал в Северную столицу по приглашению родственников и пробыл там всего четыре дня.

Если бы он знал, что его посещение России вызовет общественный резонанс и приведет к расторжению контракта с ФК, то отказался бы от своего визита в Петербург, признался спортсмен.

«Действительно, это вызвало у меня шок. Но с другой стороны, почему, когда Андрей Шевченко во время войны с Россией посетил хоккейный матч в Питере, то это не вызвало настолько бурную реакцию у украинского сообщества, не было такого хайпа, как в случае со мной?» — цитирует футболиста Sportarena.

Сикорский был лучшим бомбардиром команды в нынешнем розыгрыше Первой лиги Украины. На его счету восемь мячей в турнире. Свое решение о расторжении договора с игроком «Агробизнес» объяснил тем, что спортсмен нарушил условия личного контракта, где указано, что член команды обязан всесторонне способствовать сохранению и повышению престижа клуба.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский клуб оштрафовали за объявления на русском языке на стадионе.