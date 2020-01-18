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Ученые установили точную причину вымирания динозавров

, 10:16 | Карина Бернтгольц Видео 2

По мнению исследователей, гибель животных объясняется не вулканической активностью вблизи места их обитания.

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Фото, видео: ТАСС / Кирилл Кухмарь

Американские ученые из Йельского университета установили точную причину вымирания динозавров. Как показали результаты исследования, причиной массовой гибели животных стало падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность, как считалось ранее.

Палеоклиматологи выяснили, что извержение вулканов в районе Деканские траппы, где сейчас находится Индия, действительно в некоторой степени влияло на окружающую среду, но это было на 66 миллионов лет раньше вымирания динозавров. Об этом сообщается на портале Phys.org.

По мнению специалистов, вулканическая активность привела к потеплению, в результате которого часть животных мигрировала к Северному и Южному полюсам, а после вновь вернулась на территорию своего обитания.

Учитывая данные сведения, ученые заключили, что главной причиной гибели динозавров стало столкновение планеты с астероидом. При этом они отметили, что могли допустить ошибки в ходе изучения вопроса и готовы учесть доказательства других гипотез при дальнейшей работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухметровую кость динозавра обнаружили при раскопках во Франции.

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