Ученые установили точную причину вымирания динозавров

Американские ученые из Йельского университета установили точную причину вымирания динозавров. Как показали результаты исследования, причиной массовой гибели животных стало падение гигантского метеорита, а не вулканическая активность, как считалось ранее.

Палеоклиматологи выяснили, что извержение вулканов в районе Деканские траппы, где сейчас находится Индия, действительно в некоторой степени влияло на окружающую среду, но это было на 66 миллионов лет раньше вымирания динозавров. Об этом сообщается на портале Phys.org.

По мнению специалистов, вулканическая активность привела к потеплению, в результате которого часть животных мигрировала к Северному и Южному полюсам, а после вновь вернулась на территорию своего обитания.

Учитывая данные сведения, ученые заключили, что главной причиной гибели динозавров стало столкновение планеты с астероидом. При этом они отметили, что могли допустить ошибки в ходе изучения вопроса и готовы учесть доказательства других гипотез при дальнейшей работе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двухметровую кость динозавра обнаружили при раскопках во Франции.