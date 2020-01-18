«Уильям больше не хочет детей»: Кейт Миддлтон рассказала о семейных планах

Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые вышли в свет после того, как Меган Маркл и принц Гарри отказались от королевских полномочий. Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли с официальным визитом в Брэдфорд. Там они приняли участие во встрече благотворительного сообщества.

На мероприятии Кейт Миддлтон готовила молочные коктейли и в процессе деятельности разговорилась с местным жителем. Он признался, что посылал герцогине поздравительные открытки после рождения каждого ребенка. В ответ королевская особа заметила, что вряд ли у него еще раз получится это сделать, поскольку прибавление в семействе не планируется.

«По-моему, Уильям больше не хочет детей», — цитирует Миддлтон The Sun.

По информации издания, принц Уильям еще год назад намекнул жене, что на трех детях стоит остановиться, хотя сама герцогиня думала о том, чтобы родить четвертого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Кейт Миддлтон встретилась с предполагаемой любовницей принца Уильяма.