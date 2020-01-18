Видео: Потолок обрушился на спящего ребенка в квартире в центре Петербурга

Потолок обрушился в квартире в центре Петербурга. ЧП произошло рано утром в субботу, 18 января, на Большом проспекте Петроградской стороны, в доме 70-72.

Как говорится в сообщении, которое было опубликовано в паблике ДТП и ЧП СПБ, в момент обрушения в комнате находился маленький ребенок. Он спал в кроватке, на которую упали части бетонной плиты. Обрушение, по словам хозяйки квартиры произошло на площади 1,5 квадратных метра.

Спасло мальчика только то, что над кроваткой была крыша, кроме того удар смягчили пенопластовые плиты, которые были установлены под потолком. Поэтому, по предварительной информации, малыш не пострадал. Обстоятельства выясняются.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, ТСЖ и представители районной администрации. Председатель ТСЖ уже пообещал произвести ремонт.

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