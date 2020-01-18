Мать малыша, на которого обрушился потолок в Петербурге, рассказала об инциденте

Жительница квартиры на Большом проспекте Петроградской стороны в Санкт-Петербурге, где утром 18 января на спящего ребенка обрушился потолок, рассказала о произошедшем. По словам Марины Умашевой, около восьми часов утра она услышала страшный грохот, после чего на кроватку, в которой находился малыш, упали части бетонной плиты.

От трагедии спасло только то, что над кроваткой была установлена крыша. Кроме того, удар смягчили пенопластовые плиты, находившиеся под потолком.

Обеспокоенная женщина вызвала на место ЧП сотрудников МЧС и председателя ТСЖ.

«На месте обрушения ранее были протечки, были обращения к председателю ТСЖ, после чего они якобы проводили работы, после чего были снова утечки-протечки потолка. Вызвали МЧС, прибыло МЧС, представитель администрации и председатель ТСЖ. Когда я спросила, какие меры будут приниматься и что мне делать дальше, председатель ТСЖ развернулся задом и отошел от меня, ничего не сказал», — отметила Умашева.

По ее словам, потолок может снова обрушиться, если вовремя не принять необходимые меры. Как рассказала жительница квартиры, представители МЧС не исключают, что ситуация может повториться.

«Представители МЧС говорят, что каких-то гарантий того, что потолок дальше обрушаться не будет, они дать не могут, поскольку они по это части не специалисты. <…> По потолку пошел уже грибок. Была, видимо, протечка и влажность. Не исключено, что потолок может обрушиться дальше», — пояснила женщина в интервью 5-tv.ru.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обрушение произошло на площади 1,5 квадратных метров. Представитель ТСЖ пообещал произвести ремонт.