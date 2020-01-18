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«Все-таки, кусок жизни!» — Николаев рассказал об общении с Королевой после развода

, 22:04 | Ниса Мурзанаева Видео 111

Композитор и певица обмениваются лайками в социальных сетях.

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Фото, видео: РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Игорь Николаев и Наташа Королева сыграли свадьбу в далеком 1992 году и развелись спустя девять лет. Долгое время композитор старался не комментировать отношения с бывшей супругой, однако сделал исключение для ведущей Аллы Довлатовой на «Русском радио».

Музыкант рассказал, что не подписан на экс-жену в Instagram. Однако Наташа Королева частенько отмечает Игоря Николаева на своих публикациях — некоторые из них артист даже лайкает.

«Например, там моя песня — почему бы не лайкнуть? Это же все-таки кусок жизни. Она же написана была от чистого сердца», — поделился знаменитость.

Через Аллу Довлатову Наташа Королева решила поздравить бывшего мужа с днем рождения, пишет ФАН. Музыканту 17 января исполнилось 60 лет. Телеведущая передала композитору «большой-большой привет» от экс-супруги. На любезность певицы Николаев ответил лишь вежливым «спасибо».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наташа Королева поздравила Игоря Николаева с юбилеем, показав его архивные фото.

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